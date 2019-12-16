Шахтар пішов у відпустку – відомі подальші плани "гірників"

Шахтар завершив 2019 рік без жодної поразки в чемпіонаті України. Гравці та тренерський штаб "гірників" вирушили на відпочинок.

Донецький Шахтар завершив першу частину сезону 2019/20 з 14-очковим відривом від київського Динамо. З відпустки команда вийде 16 січня, інформує офіційний сайт "гірників".

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Шахтар отримав суперника

Після цього запланований традиційний медогляд, а вже 20 числа Шахтар вирушить на перший зимовий тренувальний збір. Місце його проведення та інші деталі – зокрема, інформацію про товариські матчі, "помаранчево-чорні" обіцяють повідомити пізніше.

Зауважимо, сьогодні Шахтар отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи. Підопічні Луїша Каштру зіграють проти Бенфіки.

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