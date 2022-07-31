Лівий оборонець Ісмаїлі завершив свої виступи за український гранд. Сторони вже попрощались.

Напередодні 32-річний бразилець опублікував у соціальних мережах прощання з "гірниками". Сьогодні ж пресслужба Шахтаря повідомила про його відхід.

Ісмаїлі українською мовою оголосив про відхід з Шахтаря, пригадавши феєричний матч на Донбас Арені

Ісмаїлі виступав за донеччан з лютого 2013 року. За цей час встиг награти 228 матчів у помаранчевій футболці, забити 16 м'ячів, віддати 42 результативні передачі та завоювати аж 16 трофеїв – 6 чемпіонство, по 5 Кубків і Суперкубків України.

"ФК Шахтар дякує Ісмаїлі за роки бездоганних виступів у складі команди, за професіоналізм та зразкову самовіддачу на полі, яскраву гру й незабутні емоції, за неоціненний внесок в успіхи клубу! Бажаємо гравцю нових цікавих викликів у кар’єрі, гарних перемог у футболі та великих досягнень у житті", – йдеться на офіційному сайті "гірників".

Зауважимо, одним із головних претендентів на лівого оборонця називають Інтернасьйонал. Сторони наразі працюють над контрактом.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі