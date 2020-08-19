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Шахтар підтвердив, що перший матч нового сезону проведе на НСК Олімпійський

18:25 - Читать на русском
Шахтар підтвердив, що перший матч нового сезону проведе на НСК Олімпійський
Шахтар – Колос / фото: Шахтар

Донецький Шахтар прийме Колос в рамках першого туру УПЛ у Києві на НСК Олімпійський.

 

Останнім часом у пресі все частіше з'являється інформація, що Шахтар домашні матчі сезону-2020 буде грати на Олімпійському. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін навіть підтвердив, що клуб веде переговри з Динамо та керівництвом НСК.

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Наразі офіційно не було оголошено, чи вдалося донеччанам домовитися щодо всіх матчів сезону, але сайт Шахтаря повідомив, що поєдинок першого туру УПЛ проти Колоса команда проведе саме на київській арені.

Нагадаємо, лише 17 серпня "гірники" завершили свої виступи у Лізі Європи, у півфіналі турніру поступившись міланському Інтеру. Вже 21 серпня команда Луїша Каштру зіграє з Колосом в УПЛ. Початок матчу о 19:00.

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Теги
Шахтар Шахтар НСК Олімпійський Шахтар - Колос
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