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Шахтар підтвердив бажання грати на НСК Олімпійський в сезоні 2020/21 – Палкін запевнив, що від цього виграє і Динамо

13:49 - Читать на русском
Шахтар підтвердив бажання грати на НСК Олімпійський в сезоні 2020/21 – Палкін запевнив, що від цього виграє і Динамо
Шахтар хоче грати в Києві / ФК Шахтар

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив намір донеччан продовжувати виступи на найбільшій арені України.

"Шахтар вже кілька місяців грає на НСК Олімпійський. Ми зараз ведемо переговори, щоб укласти довгостроковий контракт, від якого, я вважаю, і Динамо Київ, і НСК Олімпійський тільки виграють.

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Це буде добре і для збірної України, ми обговорювали це питання з Андрієм Шевченком. Є також і інші ідеї щодо взаємної співпраці зі стадіоном. Що стосується Динамо, то у них особливе пріоритетне право вибору ігрового дня, якщо наші ігри випадають на одне і теж число", – цитує Палкіна Інтерфакс-Україна.

За словами гендиректора "гірників", з Олімпійським вже є певні домовленості, що з наступного сезону Шахтар і НСК спробують спільно зробити на арені газон європейського рівня.

Нагадаємо, після виходу з карантину Шахтар всі свої домашні матчі проводив саме у столиці. Раніше повідомлялося, що "гірники" заявили НСК Олімпійський у статусі домашньої арени і на сезон 2020/21.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Сергій Палкін НСК Олімпійський футбольні стадіони
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