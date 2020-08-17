Шахтар підтвердив бажання грати на НСК Олімпійський в сезоні 2020/21 – Палкін запевнив, що від цього виграє і Динамо

"Шахтар вже кілька місяців грає на НСК Олімпійський. Ми зараз ведемо переговори, щоб укласти довгостроковий контракт, від якого, я вважаю, і Динамо Київ, і НСК Олімпійський тільки виграють.

Шахтар заявив НСК Олімпійський домашнім стадіоном на сезон 2020/21, – ЗМІ

Це буде добре і для збірної України, ми обговорювали це питання з Андрієм Шевченком. Є також і інші ідеї щодо взаємної співпраці зі стадіоном. Що стосується Динамо, то у них особливе пріоритетне право вибору ігрового дня, якщо наші ігри випадають на одне і теж число", – цитує Палкіна Інтерфакс-Україна.

За словами гендиректора "гірників", з Олімпійським вже є певні домовленості, що з наступного сезону Шахтар і НСК спробують спільно зробити на арені газон європейського рівня.

Нагадаємо, після виходу з карантину Шахтар всі свої домашні матчі проводив саме у столиці. Раніше повідомлялося, що "гірники" заявили НСК Олімпійський у статусі домашньої арени і на сезон 2020/21.

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