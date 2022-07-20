Українські гранди підтримують одне одного у єврокубкових поєдинках.

Динамо у своєму Instagram анонсувало поєдинок проти Фенербахче, а серед коментарів отримало підтримку від принципового суперника – донецького Шахтаря.

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"Бажаємо успіхів! За всю Україну!" – написала прес-служба "гірників" під дописом.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Фенербахче у польській Лодзі відбудеться вже сьогодні, 20 липня, початок о 21:00. Матч-відповідь відбудеться 27 липня, початок о 20:00.

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