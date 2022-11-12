Шахтар підпише захисника збірної Грузії – "гірники" виграли перегони у Ювентуса та Валенсії
"Гірники" планують підсилити оборонні редути гравцем з грузинської першості.
Шахтар готується підписати грузинського захисника Сабуртало Георгія Гочолейшвілі, повідомляє Geo Team.
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За інформацією джерела, обидва клуби домовилися про ціну трансферу. Після міжнародної паузи на матчі збірних 21-річний футболіст пройде медичне обстеження в українському гранді і підпише контракт.
Гочолейшвілі виступає на позиції правого захисника, також може зіграти і в півзахисті на правому фланзі, і на позиції вінгера. Окрім Шахтаря, гравцем також предметно цікавилися Валенсія та Ювентус.
Георгій – вихованець Сабуртало. За основу тбіліської команди виступає з січня 2021 року. У поточному сезоні зіграв 36 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Transhermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.
До слова, товариський матч між збірними Грузії та Марокко відбудеться 17 листопада – Георгій отримав виклик до національної збірної.
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