Шахтар готується підписати грузинського захисника Сабуртало Георгія Гочолейшвілі, повідомляє Geo Team.

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За інформацією джерела, обидва клуби домовилися про ціну трансферу. Після міжнародної паузи на матчі збірних 21-річний футболіст пройде медичне обстеження в українському гранді і підпише контракт.

Гочолейшвілі виступає на позиції правого захисника, також може зіграти і в півзахисті на правому фланзі, і на позиції вінгера. Окрім Шахтаря, гравцем також предметно цікавилися Валенсія та Ювентус.

Георгій – вихованець Сабуртало. За основу тбіліської команди виступає з січня 2021 року. У поточному сезоні зіграв 36 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Transhermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, товариський матч між збірними Грузії та Марокко відбудеться 17 листопада – Георгій отримав виклик до національної збірної.

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