Шахтар підпише чергового бразильця – Романо розкрив подробиці трансферу
Півзахисник Флуміненсе Ісаке перейде до складу "гірників".
Донецький Шахтар узгодив останні деталі трансферу хавбека Флуміненсе Ісаке Сілви, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
"Гірники" домовилися про придбання 18-річного футболіста за 10 мільйонів євро з додатковими 2 мільйонами у вигляді бонусів. Ісаке вже вирушив на медогляд та підписання контракту з Шахтарем.
Раніше повідомлялося, що молодим гравцем цікавилися Манчестер Сіті та Ліверпуль. У поточному сезоні Ісаке провів 14 матчів за Флуміненсе та забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює вартість бразильця у 1 мільйон євро.
