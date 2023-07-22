Шахтар підписав легіонера з Італії, – журналіст
22 липня 21:48 - Читать на русском
Вінгер Ібрагім Дабо став ще одним новачком донецького Шахтаря.
Шахтар підписав контракт з Ібрагімом Дабо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. 18-річний французький вінгер останні 5 років перебував у системі італійської Парми.
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Контракт розрахований до червня 2026 року. Гравець тренувався з Шахтарем U-19 ще з травня, але трансфер не могли оформити через вік Дабо.
До слова, "гірники" цього літа вже підсилили склад ще двома бразильцями – Невертоном та Педрінью. Про перехід Ібрагіма Дабо Шахтар офіційно не повідомляв.
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