Вінгер Ібрагім Дабо став ще одним новачком донецького Шахтаря.

Шахтар підписав контракт з Ібрагімом Дабо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. 18-річний французький вінгер останні 5 років перебував у системі італійської Парми.

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Контракт розрахований до червня 2026 року. Гравець тренувався з Шахтарем U-19 ще з травня, але трансфер не могли оформити через вік Дабо.

До слова, "гірники" цього літа вже підсилили склад ще двома бразильцями – Невертоном та Педрінью. Про перехід Ібрагіма Дабо Шахтар офіційно не повідомляв.

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