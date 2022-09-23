Донецький клуб тривалий час намагався закрити перехід 25-річного футболіста і, схоже, таки досяг свого. На сайті УПЛ Назарина тепер заявлений як гравець Шахтаря.

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Зауважимо, що на момент публікації цієї новини ні Зоря, ні донецький клуб про цей трансфер не оголосили. Відтак, жодних подробиць цієї угоди поки немає.

Нагадаємо, що вихованець Дніпра приєднався до луганців влітку 2020-го. За два роки Назарина встиг стати лідером команди, що підтверджує статус капітана. У складі Зорі Єгор провів 59 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

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