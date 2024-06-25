Голкіпер олімпійської збірної України Кіріл Фесюн став гравцем Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода "гірників" з 21-річним футболістом розрахована на 5 років.

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Фесюн є вихованцем чернігівської Юності, де грав з 2015 по 2019 рік. Влітку 2021 року 21-річний голкіпер став гравцем Колоса і 18 вересня дебютував в УПЛ. У сезоні 2023/24 він був основним воротарем команди, провівши 29 матчів у чемпіонаті України, де пропустив 31 м'яч, а 12 ігор залишав ворота "сухими".

До слова, з весни 2024 року Кіріл є голкіпером олімпійської збірної України U-23, з якою виграв престижний міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції.

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