Шахтар підписав голкіпера олімпійської збірної України
Воротар Колоса та олімпійської збірної України приєднався до команди "гірників".
Голкіпер олімпійської збірної України Кіріл Фесюн став гравцем Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода "гірників" з 21-річним футболістом розрахована на 5 років.
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Фесюн є вихованцем чернігівської Юності, де грав з 2015 по 2019 рік. Влітку 2021 року 21-річний голкіпер став гравцем Колоса і 18 вересня дебютував в УПЛ. У сезоні 2023/24 він був основним воротарем команди, провівши 29 матчів у чемпіонаті України, де пропустив 31 м'яч, а 12 ігор залишав ворота "сухими".
До слова, з весни 2024 року Кіріл є голкіпером олімпійської збірної України U-23, з якою виграв престижний міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції.
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