Шахтар підготував особливі подарунки для чемпіонів світу U-20 – Срна вшанував переможців Мундіалю

Чемпіон України не оминув увагою історичне досягнення своїх молодих гравців.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін провів зустріч з гравцями і вручив кожному пам'ятний іменний подарунок – схрещені гірницькі молотки. Про це інформує офіційний сайт донеччан.

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"Дуже хороша зустріч з керівництвом. Був присутній і тренер Даріо Срна, легенда клубу. Нам, як молодим футболістам, приємно і радісно, що нас відзначили і привітали. Я з дитинства в донецькому Шахтарі, і подарунки запам'ятаються на все життя. Це ще і дуже мотивує. Хочеться грати в клубі і приносити йому перемоги", – розповів капітан збірної U-20 Валерій Бондар.

Нагадаємо, представниками Шахтаря у складі молодіжки були Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Максим Чех, Олексій Кащук та Данило Сікан. Вони доклалися до перемоги збірної України на чемпіонаті світу-2019, який проходив у Польщі.

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