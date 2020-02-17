Шахтар під прицілом оптики – УЄФА анонсував дебют VAR у Лізі Європи

Зі штаб-квартири УЄФА в швейцарському Ньйоні надійшла важлива інформація для донецького Шахтаря та інших учасників 1/16 фіналу Ліги Європи.

На матчах плей-офф використовуватимуть систему Відеоасистент рефері, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Рішення про це виконком спілки ухвалив ще у вересні 2019 року. Учасники зимових курсів УЄФА для європейських топ-арбітрів, що відбулися у січні на Мальорці, пройшли тренування і проаналізували роботу VAR. Також вони отримали свіжі дані щодо процедури та особливостей роботи системи.

Відзначимо, що в Лізі Європи продовжує виступи останній представник України в єврокубках у сезоні 2019/20. У четвер донецький Шахтар прийме лісабонську Бенфіку в Харкові. Початок поєдинку о 19:55.

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