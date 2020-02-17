toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Шахтар під прицілом оптики – УЄФА анонсував дебют VAR у Лізі Європи

17 лютого 21:00 363 Читать на русском
Шахтар під прицілом оптики – УЄФА анонсував дебют VAR у Лізі Європи
Відеоасистент рефері / AFP

Зі штаб-квартири УЄФА в швейцарському Ньйоні надійшла важлива інформація для донецького Шахтаря та інших учасників 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

На матчах плей-офф використовуватимуть систему Відеоасистент рефері, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Олівер і Чакир отримали призначення на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Рішення про це виконком спілки ухвалив ще у вересні 2019 року. Учасники зимових курсів УЄФА для європейських топ-арбітрів, що відбулися у січні на Мальорці, пройшли тренування і проаналізували роботу VAR. Також вони отримали свіжі дані щодо процедури та особливостей роботи системи.

Відзначимо, що в Лізі Європи продовжує виступи останній представник України в єврокубках у сезоні 2019/20. У четвер донецький Шахтар прийме лісабонську Бенфіку в Харкові. Початок поєдинку о 19:55.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького

blog_ava
Камбек мрії на фоні відповіді Роналду – ще один екс-гравець Динамо забив гол і принизив суперника у дебютному матчі
17 лютого
7263
Теги
Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
41
хв
Атлетіко
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук