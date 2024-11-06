Шахтар U-19 обіграв однолітків з Янг Бойз у матчі 4-го туру Юнацької ліги УЄФА. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА, 4-й тур

Шахтар – Янг Бойз – 3:2

Голи: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Цімба, 11, (пен.), Башмарін, 82, (аг.)

Шахтар U-19 підходив до зустрічі в кращому турнірному становищі: 6 очок після 3 турів та досить непогані перспективи виходу в плей-офф турніру. Швейцарці ж набрали лише 3 пункти в попередніх трьох матчах.

Проте, впевненіше почав саме Янг Бойз, який краще контролював м'яч. А вже на 10-й хвилині швейцарці заробили пенальті: Люті змістився з правого флангу в штрафний, а капітан "гірників" Огарков виставив ногу, через яку гравець Янг Бойз перечепився. Цімба холоднокровно розвів м'яч та воротаря по різних кутах.

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Шахтар почав вирівнювати гру. Класний момент втратив Ломага, якого у штрафному прострілом знайшов Дрозд, але удар з 5 метрів пролетів над поперечкою. Янг Бойз забили ще раз, але зробили це з офсайда. А на 29-й хвилині Шахтар зрівняв рахунок. Давиденко класно зіграв на перехопленні на лівому фланзі та віддав далі на Дрозда. Той прострілив, Ломага до м'яча не дотягнувся, а Цуканова ніхто не тримав на дальній стійці – 1:1!

Досить швидко "гірники" вже вийшли вперед. Дрозд взявся виконати штрафний ближче до правого флангу та навісив в район дальньої стійки, а Костюк зумів переправити м'яч у ворота. До перерви Шахтар забив ще раз. Швидка атака, Дрозд знову підключився до атаки та віддав передачу в центр, Тютюнов підхопив м'яч та пробив під поперечку – 3:1!

У другому таймі Шахтар почав грати від захисту, а Янг Бойз не вдавалось із цим зробити хоч щось. "Гірники" навіть були ближчими до забитого м'яча: Дрозд трохи не влучив у кут воріт після розіграшу штрафного. А Янг Бойз зумів скоротити відставання до мінімального. Баглай збирався забрати м'яч до рук, Башманін же випередив його, і, намагаючись вибити м'яч, зрізав його у власні ворота. Однак, "гірники" зуміли втримати переможний рахунок, набрати 9 очок та піднятись аж на 5 місце у турнірній таблиці.

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