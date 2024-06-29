Контрольні матчі

Шахтар – Сараєво – 4:1

Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67, (пен.), Егіналдо, 84 – Мехмедовіч, 51

Шахтар розпочав підготовку до нового сезону, провівши перший матч на літніх зборах проти Сараєва. Склад команди Пушіча суттєво послаблений відсутністю збірників (Матвієнко, Конопля, Судаков, Бондар, Степаненко та Зубков ще не повернулись з розташування збірної України).

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Втім, знайшлось і підсилення. Так, до команди приєднався Вінісіус Тобіас, який тривалий час провів у мадридському Реалі. Саме він і створив перший гол, протягнувши м'яч правим флангом та навісивши. Кевін на дальній стійці головою скинув у центр, а Сікан легко забив – 1:0!

До перерви Шахтар подвоїв перевагу. Класну комбінацію за участі Бондаренка, Марлона Гомеса та Мар'яна Шведа завершив Криськів – пробити захист Сараєва вдалось лише з другої спроби.

На другий тайм Пушіч випустив іншу "одинадцятку" – вперше у воротах "гірників" з'явився Кіріл Фесюн. Саме екс-голкіпер Колоса і пропустив шикарний гол зі штрафного – 2:1! Але далі забивав лише Шахтар. Педрінью заробив пенальті, який реалізував Лассіна Траоре, а Егіналдо поставив крапку в зустрічі, замкнувши передачу Невертона на дальню стійку.

Додамо, що вже 6-го липня Шахтар проведе свій другий контрольний поєдинок – проти хорватського Хайдука.

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