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Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний матч Бондаренка та гол Мудрика

11:49 3936 Читать на русском
Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний матч Бондаренка та гол Мудрика
Шахтар переміг Карабах / фото: ФК Шахтар

Шахтар здолав Карабах в заключному матчі на першому зборі в Туреччині. Голи у складі "гірників" забивали Жуніор Мораєс, Марлос та Михайло Мудрик.

Шахтар – Карабах – 3:1

Голи: Мораєс, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 – Зубір, 64

Нереалізований пенальті: Річард, 80

Після розгромної поразки від Хайдука Шахтар реабілітувався в поєдинку проти Карабаха. Іван Ордець, Фернандо та Дентінью не потрапили в заявку на гру. Не було і Ярослава Ракицького, який, за чутками, вже залишив табір команди та незабаром перейде в Зеніт.

Команди обмінялись небезпечними моментами вже в дебюті гри: спочатку Пятов врятував Шахтар після виходу віч-на-віч, а буквально тут же вже голкіпер Карабаха потягнув удар Мораєса. До слова, весь матч команди змушені були грати в умовах сильного вітру, який суттєво заважав футболістам.

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі

На 26-й хвилині Шахтар відкрив рахунок – Марлос віддав ефектну передачу на Мораєса, який обіграв воротаря та вразив вже порожні ворота. Через хвилину рахунок був вже 2:0 – тепер вже Марлос схожим чином переграв голкіпера та подвоїв перевагу своєї команди. Перший тайм так і завершився.

В другому таймі Паулу Фонсека зробив кілька замін, зокрема, давши можливість дебютувати за Шахтар Валерію Бондаренку. В середині другої половини гри Карабах скоротив відставання в рахунку. Зубір у штрафному майданчику обіграв Бутка та ефектним ударом від стійки вразив ближній кут воріт Олексія Шевченка.

Після цього травму отримав Давід Хочолава, тому на поле повернувся Микола Матвієнко.

Крапку в матчі поставив Михайло Мудрик, який скористався неузгодженими діями захисника та воротаря і вразив порожні ворота. Цей гол став дебютним для хавбека в складі Шахтаря. Карабах мав шанс скоротити відставання, проте Річард не зумів реалізувати пенальті, пробивши в поперечину.

Товариські матчі

Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 1
Карабах
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