Шахтар передав на потреби збройних сил України три безпілотники.

Шахтар запустив голосування за найкращого гравця жовтня

У своє розпорядження дрони Mavic 3 та Mavic 3T отримали бійці 59-ї бригади ЗСУ, які зараз боронять Україну під Авдіївкою.

Зазначається, що клуб відгукнувся на безпосереднє звернення Катерини Поліщук – легендарної "Пташки" з "Азовсталі", яку звільнили з російського полону.

"Ці дрони стануть надійними помічниками нашим військовим, допомагаючи вести розвідку, надто вночі, та забезпечать їхню безпеку", – йдеться у повідомленні прес-служби "гірників.

Шахтар розгромив Вікторію та вийшов у півфінал Кубка України