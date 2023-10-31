Шахтар передав ЗСУ три дрони – "гірники" відгукнулись на прохання легендарної "Пташки"
31 жовтня 23:35 - Читать на русском
Донецький клуб продовжує допомагати українським воїнам.
Шахтар передав на потреби збройних сил України три безпілотники.
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У своє розпорядження дрони Mavic 3 та Mavic 3T отримали бійці 59-ї бригади ЗСУ, які зараз боронять Україну під Авдіївкою.
Зазначається, що клуб відгукнувся на безпосереднє звернення Катерини Поліщук – легендарної "Пташки" з "Азовсталі", яку звільнили з російського полону.
"Ці дрони стануть надійними помічниками нашим військовим, допомагаючи вести розвідку, надто вночі, та забезпечать їхню безпеку", – йдеться у повідомленні прес-служби "гірників.
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