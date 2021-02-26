Шахтар відреагував на результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, де суперником "гірників" стане Рома.

"Привіт, Ромо. Передайте вітання Пауло Фонсеці", – йдеться у дописі на офіційній сторінці Шахтаря у твіттері.

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Зазначимо, що Фонсека очолює Рому з 2019 року, а до цього часу протягом трьох сезонів тренував донецький Шахтар.

Додамо, що "гірники" проведуть перший поєдинок проти римлян на виїзді 11 березня, а матч-відповідь – за тиждень, 18 березня.

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