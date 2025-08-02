Шахтар перед стартом в УПЛ презентував новий комплект форми – ФОТО
10:42 - Читати іншою мовою
Шахтар показав нове екіпірування перед стартом сезону в українській Прем'єр-лізі.
Шахтар у своїх соцмережах презентував третій комплект форми, яку розробили разом з постачальником PUMA.
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Біла футболка прикрашена золотими надписами та візерунками по всій площі у вигляді логотипа. Емблема Шахтаря на формі теж виконана у золотому кольорі з синьо-жовтими смужками навколо.
"Заряджена енергією майбутнього, натхненна силою країни", – написала прес-служба "гірників".
Варто зауважити, що Шахтар у першому турі зіграє проти Епіцентра. Матч запланований на неділю, 3-е серпня, початок гри о 15:30 за київським часом.
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