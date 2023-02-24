"Гірники" продовжують радіти своєму успіху в протистоянні з Ренном у Лізі Європи.

Команда Шахтаря записала відео з літака перед вильотом з Франції. На ролику двоє гравців у літаку тримають прапор України з підписами гравців, а вся команда разом з Ігорем Йовічевічем вигукує Україна.

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"Повертаємося на Батьківщину. Україно, скоро зустрінемося!" – йдеться в дописі під відео в Instagram.

Нагадаємо, що Шахтар поступився в додатковий час Ренну (1:2), але гра перейшла в серію пенальті. Тут "гірники" виявились сильнішими, зокрема, завдяки Анатолію Трубіну, який відбив три удари з позначки.

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