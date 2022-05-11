Трансфер Давіда Нереса з Шахтаря до Бенфіки не принесе великих коштів "гірникам".

Шахтар і Бенфіка домовились, що перехід Нереса в Португалію стане можливим за 15 млн євро, проте "гірники" отримають лише 3 млн, інформує Goal.

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Причиною став борг "помаранчевих" за трансфер Педрінью у 12 млн євро, який досі не погасили. 3 млн переведуть на рахунки Шахтаря через бонус, який українці зобов'язані виплатити футболісту. Тобто, "гірники" не отримають фінансової вигоди від цього переходу, проте зможуть покрити власні витрати на трансфер Педрінью.

Нагадаємо, Давід приєднався до донеччан взимку, але не грав за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди.

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