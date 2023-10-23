Схоже, сага з пошуком чергового наставника "гірників" добігає свого кінця.

Шахтар активно працює над тим, аби призначити постійного головного тренера команди, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Шахтар контактував з нідерландським тренером, – журналіст

За його інформацією, рішення щодо нового наставника буде ухвалено в найближчі 24-48 годин. Раніше ЗМІ заявляли про переговори з фахівцями з Хорватії та Нідерландів.

Нагадаємо, після звільнення Патріка ван Леувена команду прийняв спортивний директор клубу Даріо Срна. Він вже встиг дебютувати на своїй новій посаді, здобувши перемогу над ЛНЗ (3:0) в 11-му турі УПЛ.

До слова, свій наступний поєдинок Шахтар проведе 25 жовтня в рамках групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. Початок зустрічі о 19:45.

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