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Шахтар отримає мінімум 15 млн євро: УЄФА оголосив суми виплат у Лізі чемпіонів сезону 2019/20

19:54 305 Читать на русском
Шахтар отримає мінімум 15 млн євро: УЄФА оголосив суми виплат у Лізі чемпіонів сезону 2019/20
Шахтар значно поповнить свою казну за участь у ЛЧ / Фото ФК Шахтар

Союз європейських футбольних асоціацій розкрив фінансові деталі Ліги чемпіонів наступного сезону.

2,04 млрд євро буде виділено на виплати учасникам Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.

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Кожен учасник групового етапу турніру отримають 15,2 млн євро. За кожну перемогу додатково виплачуватиметься 2,7 млн євро, за нічию – 0,9 млн.

Учасники 1/8 фіналу отримають по 9,5 млн, чвертьфіналісти – 1,5 млн, представники 1/2 фіналу – 12 млн, а фіналісти – 15 млн. Переможець додатково отримає від УЄФА ще 4 млн євро.

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Нагадаємо, переможцем минулорічного розіграшу ЛЧ став Ліверпуль.

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