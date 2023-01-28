Після початку повномаштабного вторгнення в Україні 22-річний Тете на правах оренди перейшов у Ліон, за який сумарно зіграв 30 матчів (8 голів, 10 асистів). Французький етап кар'єри вінгера добіг кінця – тепер гравець Шахтаря спробує свої сили в АПЛ.

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Тете вранці 28 січня вирушив на медогляд до Англії. Після його проходження бразилець підпише контракт із Лестером, який посідає 14 місце в АПЛ (20 матчів, 18 очок). Всі деталі переходу вже узгоджені – бракує лише позитивного висновку лікарів, повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Контракт Тете з Шахтарем чинний до кінця 2023 року – відповідно, "гірники" отримають бодай якусь компенсацію за бразильця. Вінгер переїхав в Україну у 2019-му з Греміо за 15 мільйонів євро. Бразильський клуб отримає 15% від суми трансферу.

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