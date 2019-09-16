Шахтар отримає чималий грошовий бонус від УЄФА за участь в єврокубках

Чемпіони України суттєво покращать своє фінансове становище завдяки стабільним виступам в Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Таблицю з бонусами для європейських клубів від УЄФА опублікував Kicker.

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Сума визначалась за підсумками виступів команд у єврокубках протягом останніх десяти років. Шахтар опинився на чотирнадцятому місці серед всіх учасників цьогорічної Ліги чемпіонів. Успіхи "гірників" принесли в їхній бюджет трохи більше, ніж 21 мільйон євро. Лідером списку став мадридський Реал, який отримав майже 35 з половиною мільйона євро.

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Нагадаємо, минулого року Шахтар покинув єврокубки на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи, поступившись німецькому Айнтрахту. До того донеччани посіли третю сходинку групи Ліги чемпіонів.