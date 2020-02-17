Шахтар отримав запит щодо оренди бразильського легіонера

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем отримав ще одну пропозицію з батьківщини.

Бразильський клуб Корітіба зацікавлений у послугах Веллінгтона Нема, повідомляє Gazeta do Povo.

Веллінгтон Нем повернеться у Шахтар – Флуміненсе не збирається купувати хавбека "гірників"

Представники південноамериканського клубу вже ведуть перемовини з "гірниками" щодо оренди 28-річного півзахисника. Раніше Корітіба мала намір підсилитись екс-хавбеком Шахтаря Жадсоном, але сторони не дійшли згоди.

Нагадаємо, влітку Веллінгтон приєднався до Флуміненсе на правах оренди. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Нем провів 18 матчів, в яких відзначився голом.

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