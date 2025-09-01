В останній день європейського трансферного вікна за бразильця Кевіна розгорілася запекла боротьба. Угода між донецьким Шахтарем і Фулхемом була укладена, коли Спортінг зробив свою пропозицію на 40 мільйонів євро (255,4 мільйона бразильських реалів) і включився в боротьбу. Про це інформує Globo.

Лісабонський клуб стежив за ситуацією Кевіна з початку трансферного вікна і офіційно зробив пропозицію українцю в цей понеділок. Цей трансфер може стати найдорожчим в історії чемпіонату Португалії.

З огляду на те, що раніше Фулхем зробив таку ж пропозицію, Шахтар веде з двома клубами переговори про форму оплати та умови особистого контракту для самого Кевіна.

У португальців більш боєздатна команда: чинний чемпіон Португалії і учасник ЛЧ. Фулхем натомість грає в АПЛ. Рішення доведеться ухвалити в цей понеділок, коли в провідних європейських лігах закриється трансферне вікно. Джерело запевняє, що Кевін не залишиться в донецькому Шахтарі.

22-річний вінгер був проданий Палмейрасом на початку 2024 року за 15 млн євро (12 млн фіксованої суми + 3 млн у вигляді бонусів). За український клуб він забив 17 голів і віддав 10 результативних передач у 57 матчах.

