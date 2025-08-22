Шахтар надіслав офіційну пропозицію щодо трансферу Сілви, повідомляє Globo Esporte. "Гірники" запропонували придбати футболіста за 7 мільйонів, однак Флуміненсе відхилив запит донецького клубу.

Попри відмову, очікується, що Шахтар зробить покращену пропозицію щодо переходу Ісаке Сілви. 18-річним півзахисником також цікавилися Манчестер Сіті та Ліверпуль, однак ці клуби не надіслали офіційного запиту про трансфер.

У лютому Ісаке підписав новий контракт з Флуміненсе, який розрахований до 31 грудня 2029 року. Молодий гравець вже провів 11 матчів за першу команду клубу, результативними діями не відзначався. Його трансферна вартість оцінюється в 1 мільйон євро.

