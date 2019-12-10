Шахтар отримав від Роми пропозицію продати Соломона, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон зацікавив італійську Рому та може приєднатись до "вовків" найближчим часом.

Рома запропонувала Шахтарю 12 млн євро за вінгера Манора Соломона, інформує sport5.co.il.

Баварія готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро, – агент

Зазначається, що наставник римлян Паулу Фонсека добре знайомий із ізраїльтянином за роботою у складі "гірників". Додамо, що Соломон недавно відновився після травми, пропустивши матчі національної збірної проти Польщі та Північної Македонії, але допомігши Шахтарю оформити нічию в матчі з Манчестер Сіті в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У поточному сезон Соломон провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 голи і 2 асисти. Контракт Манора з "гірниками" розрахований до 30 червня 2024 року.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів