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Шахтар отримав від Роми пропозицію продати Соломона, – ЗМІ

22:10 339 Читать на русском
Шахтар отримав від Роми пропозицію продати Соломона, – ЗМІ
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон зацікавив італійську Рому та може приєднатись до "вовків" найближчим часом.

Рома запропонувала Шахтарю 12 млн євро за вінгера Манора Соломона, інформує sport5.co.il.

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Зазначається, що наставник римлян Паулу Фонсека добре знайомий із ізраїльтянином за роботою у складі "гірників". Додамо, що Соломон недавно відновився після травми, пропустивши матчі національної збірної проти Польщі та Північної Македонії, але допомігши Шахтарю оформити нічию в матчі з Манчестер Сіті в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У поточному сезон Соломон провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 голи і 2 асисти. Контракт Манора з "гірниками" розрахований до 30 червня 2024 року.

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Італія Трансфери Трансфери Шахтаря Манор Соломон Манор Соломон Шахтар Шахтар Рома Рома
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