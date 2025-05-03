КДК УАФ зобов’язав донецький Шахтар сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень за недотримання клубом заходів безпеки в умовах воєнного стану, а саме – перевищення допустимої кількості глядачів на стадіоні, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Також Шахтар отримав штраф за поведінку вболівальників під час матчу 25-го туру УПЛ з Колосом (2:4). Донецький клуб має сплатити 20 тисяч гривень за використання фанатами "гірників" піротехнічних засобів. Ще одне покарання у розмірі 10 тисяч гривень Шахтар отримав за недотримання вимог щодо евакуації команди в укриття під час догравання матчу з Кривбасом (2:1).

Нагадаємо, поєдинок 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (2:2) відвідали 4850 осіб. Кількість глядачів на футбольних матчах української Прем'єр-ліги повинна відповідати розмірам укриттів на стадіонах та поблизу них.

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