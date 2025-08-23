Флуміненсе відхилив чергову пропозицію Шахтаря щодо трансферу 18-річного атакувального хавбека Ісаке Сілви, повідомляє Globo Esporte.

Шахтар отримав відмову щодо трансферу бразильського таланта – ним цікавилися Ман Сіті та Ліверпуль

Український клуб був готовий заплатити 9 мільйонів євро за повні права на футболіста, але бразильський гранд відмовився. Раніше Флуміненсе відхилив пропозицію у 7 мільйонів. Перемовини між сторонами тривають, і не виключено, що гірники незабаром вийдуть із новою спробою.

До юного таланта також проявляли інтерес Манчестер Сіті та Ліверпуль, проте жоден із цих клубів не робив офіційних кроків.

У лютому 2025 року Сілва продовжив контракт із Флуміненсе до кінця 2029-го. Минулого року він виграв Кубок Бразилії U-17 та юнацький чемпіонат країни. Цього сезону хавбек дебютував за першу команду, провівши 11 матчів у всіх турнірах. У Серії А він зіграв один поєдинок – 18 травня проти Жувентуде (1:1).

