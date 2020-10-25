Бразильський Палмейрас уже веде переговори з українським клубом щодо переходу 21-річного бразильця, стверджує Globoesporte.

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За інформацією видання, "зелено-білі" хочуть орендувати Сіпріано до кінця 2021 року, а також прописати в угоді опцію на викуп контракту гравця. Джерело повідомляє, що переговори проходять конструктивно, і невдовзі про трансфер можуть оголосити офіційно.

Зауважимо, кілька днів тому з'явилася інформація про інтерес до гравця від іншої бразильської команди – Флуміненсе.

Додамо, що два роки тому Шахтар придбав Сіпріано у Сан-Паулу за один мільйон євро, але бразилець поки не зміг закріпитися у складі "гірників". Загалом Маркіньйос зіграв за донеччан 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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