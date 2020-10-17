Футболісти та тренери донецького Шахтаря, а також ті співробітники, які беруть участь у процесі підготовки до календарного матчу УПЛ проти Львова, напередодні здали чергові тести на COVID-19.

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Вчора, 16 жовтня, стали відомі результати аналізів, повідомляє офіційний сайт "гірників". Всі тести виявились негативними. Відповідно команда у тому ж складі завершує підготовку до поєдинку 6-го туру чемпіонату України.

Паралельно здали тести голкіпер Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко. Їхні результати також негативні. Для футболістів режим самоізоляції закінчується, і їм треба буде пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу.

Нагадаємо, ще 9 гравців Шахтаря, у яких коронавірус було діагностовано 8 жовтня, залишаються на самоізоляції – вони пройдуть тестування у неділю, 18 жовтня.

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