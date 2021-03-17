Футболісти донецького Шахтаря напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли обов'язкове тестування на коронавірус, повідомляє офіційний Твіттер "помаранчево-чорних".

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Результат тесту захисника Віктора Корнієнка виявився позитивним. У решти гравців Шахтаря результати негативні.

Нагадаємо, "гірники" проведуть домашній поєдинок проти "вовків" у четвер, 18 березня, о 22:00. Через складну епідеміологічну ситуацію українська команда не зможе розраховувати на підтримку "12 гравця" – постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняла рішення про заборону доступу глядачів на футбольні матчі.

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