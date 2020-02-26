Шахтар отримав психологічну перевагу над Бенфікою, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар.

"Мені було цікаво подивитися, в якому стані Шахтар підійде до відповідального матчу після великої перерви. Звичайно, ще рано говорити, що команда Луїша Каштру на ходу, але місцями "гірники" виглядали солідно за рахунок швидкостей, розумної перепасовки.

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Дуже порадував Віктор Коваленко, і не тому, що він забив гол. Я його часто критикував, але для півзахисника цей матч може стати свого роду новою відправною точкою. Хочеться, щоб Коваленко переніс цей запал і драйв на матчі в складі збірної України.

Рахунок дуже слизький, але Шахтар отримав психологічну перевагу. У харківському матчі футболісти Бенфіки часом не знали, що робити. Втім, в Лісабоні буде зовсім інша гра. Бенфіка вдома діє куди впевненіше", – поділився Левченко в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар відбудеться завтра, 27 лютого, початок о 22:00.