Зірковий легіонер Вінісіус Тобіас знову приєднався до донеччан після двох років поневірянь на Піренеях.

Прес-служба Шахаря повідомила про повернення до табору команди 20-річного правого захисника Вінісіуса Тобіаса.

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До слова, бразилець останні два сезони перебував в оренді у мадридському Реалі. "Вершкові" мали право викупу гравця за 10 мільйонів євро, але той так і не зміг переконати керівництво мадридців у своїй профпридатності. За час перебування в Реалі Вінісіус провів за головну команду лише один матч. Решту часу він грав за дубль – команду Реал Мадрид Кастілья (8 асистів у 61 матчі).

Нагадаємо, Тобіас став гравцем Шахтаря взимку 2022 року, перейшовши з бразильського Інтернасьйоналя за 6 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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