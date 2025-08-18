Кевін зробив крок до повернення на поле. Як повідомили у соцмережах Шахтаря, 22-річний бразилець 18 серпня частково провів тренування в загальній групі.

Через пошкодження Кевін пропустив п’ять матчів Шахтаря у всіх турнірах. Востаннє вінгер виходив на поле 31 липня у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (2:0).

Наступний поєдинок для донеччан запланований на 21 серпня – у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій Шахтар зустрінеться із Серветтом, початок матчу – о 21:00.

Нагадаємо, що в сезоні 2025/2026 Кевін провів за Шахтар 3 матчі, в яких забив 4 голи та зробив 2 ассисти.

