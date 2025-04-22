Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник повернувся до тренувань у загальній групі перед топовими матчами наприкінці сезону.

Прес-служба Шахтаря повідомила про відновлення Дмитра Різника від травми – голкіпер вже тренувався у загальній групі.

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Навряд можна розраховувати на появу воротаря в півфінальному матчі Кубка України з Поліссям (відбудеться вже завтра, 23 квітня). А от на гру проти Динамо Різник цілком може повернутись на позицію першого номера Шахтаря – Класичне заплановане на 27 квітня.

До слова, Дмитро провів за Шахтар 33 матчі в цьому сезоні у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи. У 15 зустрічах Різник зміг втримати ворота на "замку".

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