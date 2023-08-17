Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко нарешті залікував своє пошкодження.

Шахтар у своєму Telegram-каналі повідомив про повне відновлення Степаненка від пошкодження.

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Тарас навіть провів тренування у загальній групі, тож на легенду "гірників" цілком можна очікувати в матчі проти Кривбаса, який відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо, що Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року. Загалом, Тарас провів 393 матчі за "гірників" у яких відзначився 29 голами та 24 результативними передачами.

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