Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд (матч-відповідь)

Панатінаїкос – Рейнджерс – 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Джуріч, 53 – Гассама, 60

Після поразки в Глазго з рахунком 0:2 Панатінаїкос був сповнений рішучості взяти у Рейнджерс реванш і здійснити камбек. На початку другого тайму Філіп Джуріч двічі відправив м'яч у сітку воріт шотландців, але в першому випадку гол був скасований через офсайд.

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Коли запахло смаженим, Рассел Мартін зробив заміну: він випустив на поле 21-річного форварда Джейді Гассаму, якому знадобилося менше хвилини, щоб зрівняти рахунок. У минулому сезоні він виступав за Шеффілд Уенсдей, і за підсумками сезону був названий найкращим гравцем команди.

Завдяки перемозі в першому матчі Рейнджерс продовжить боротися за вихід в основний етап Ліги чемпіонів. Панатінаїкос вилітає в кваліфікацію Ліги Європи і зіграє з переможцем пари Шахтар – Бешикташ.

Filip Đuričić | Panathinaikos 1-0 Rangerspic.twitter.com/mT3Bz3Yvk0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2025