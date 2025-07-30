Шахтар отримав потенційного суперника в Лізі Європи – "джокеру" знадобилося менше хвилини, щоб забити
У середу, 30 липня, визначився потенційний суперник Шахтаря в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи.
Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд (матч-відповідь)
Панатінаїкос – Рейнджерс – 1:1 (перший матч – 0:2)
Голи: Джуріч, 53 – Гассама, 60
Після поразки в Глазго з рахунком 0:2 Панатінаїкос був сповнений рішучості взяти у Рейнджерс реванш і здійснити камбек. На початку другого тайму Філіп Джуріч двічі відправив м'яч у сітку воріт шотландців, але в першому випадку гол був скасований через офсайд.
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Коли запахло смаженим, Рассел Мартін зробив заміну: він випустив на поле 21-річного форварда Джейді Гассаму, якому знадобилося менше хвилини, щоб зрівняти рахунок. У минулому сезоні він виступав за Шеффілд Уенсдей, і за підсумками сезону був названий найкращим гравцем команди.
Завдяки перемозі в першому матчі Рейнджерс продовжить боротися за вихід в основний етап Ліги чемпіонів. Панатінаїкос вилітає в кваліфікацію Ліги Європи і зіграє з переможцем пари Шахтар – Бешикташ.