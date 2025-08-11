Кевін став одним із лідерів Шахтаря, тож не дивно, що Наполі та Фулхем звернули увагу на бразильського вінгера. Лондонський клуб вже пропонував "гірникам" 30 мільйонів євро плюс бонуси за гравця, але донеччани вирішили почекати більш вигідної пропозиції.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Фулхем подав новий офіційний запит щодо трансферу Кевіна. Англійський клуб запропонував 37 мільйонів євро плюс бонуси. Натомість Шахтар наполягає на 50 мільйонах євро. Раніше була інформація, що Наполі також цікавиться бразильцем.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Загалом він зіграв за "гірників" у 55 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 мільйонів євро. Угода Кевіна з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року.

