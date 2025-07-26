Шахтар у яскравому стилі переграв Бешикташ (4:2) у виїзному матчі на Водафон Парк. Головною зіркою команди Арди Турана став бразилець Аліссон, який оформив аж 3 результативні дії (гол і 2 асисти). Підтримав його інший легіонер, Кевін, у активі якого дубль.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді

Варто відзначити сильний виступ Олега Очеретька, який може претендувати на місце у основі. Не обійшлось і без скандалу – турецькі вболівальники лютували та почали кидати пляшки в бік воротаря Шахтаря Дмитра Різника. А зірка Бешикташа Теммі Абрахам був розгніваний поведінкою гравців Шахтаря – мовляв, вони святкували так, ніби вже перемогли у протистоянні. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".