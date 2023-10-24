"Гірники" знайшли собі повноцінного наставника після відходу Патріка ван Леувена.

Боснійський фахівець Маріно Пушіч підписав контракт з Шахтарем, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Твіттер).

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Окрім того, 52-річний наставник залагодив всі формальності і припинив співпрацю з Фейєнордом, де працював асистентом Арне Слота.

До слова, єдиним клубом, в якому Пушіч мав досвід самостійної роботи, був Твенте (2018-2019 рр.).

Нагадаємо, після відставки Патріка ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря був Даріо Срна.

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