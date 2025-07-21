Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26 відбулося 21 липня у швейцарському Ньйоні. Хто став майбутнім суперником Динамо і Шахтаря, дізнавайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Ще до початку церемонії жеребкування, запланованої на 14:00 за київським часом, УЄФА розділив можливих суперників на групи, згідно з рейтингом клубів та принципами проведення жеребкування турніру.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЄ – Шахтар та Динамо отримали дуже різних суперників

Потенційно в третьому раунді Україну можуть представляти відразу дві команди. Передусім це Шахтар, якому потрібно для цього пройти турецький Бешикташ. Також у Лізі Європи може опинитися Динамо, але для нього це не бажаний сценарій, адже він означатиме виліт з ЛЧ.

Тож наступним суперником Шахтаря (за умови, що донеччани пройдуть Бешикташ) стане гірша команда у парі Рейнджерс (Шотландія) / Панатінаїкос (Греція). Слід зауважити, що "гірникам" навіть в теорії не можна було розраховувати на простого опонента, адже ним однаково стала б котрась із команд, яка припинить свої виступи у кваліфікації ЛЧ.

Що стосується Динамо, якщо воно примудриться також опуститися в єврокубковій ієрархії, то його першим суперником у кваліфікації Ліги Європи стане такий же невдаха відбору ЛЧ. Зокрема, це буде слабший у парі Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Матчі третього раунду кваліфікації цьогорічної Ліги Європи заплановані на 7 та 14 серпня 2025 року. Час початку поєдинків УЄФА додатково оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі.