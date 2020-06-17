Шахтар отримав можливість дозаявити трьох гравців на найближчі матчі Ліги Європи

УЄФА вніс зміни до регламенту перед дограванням нинішнього сезону Ліги Європи.

Команди, які продовжують змагатись за трофей Ліги Європи, матимуть змогу дозаявити трьох гравців на ключові матчі турніру, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, УЄФА прийняла рішення дограти нинішній сезон ЛЄ. Матчі 1/8 фіналу, які залишились, будуть зіграні 5-6 серпня, після чого розпочнеться турнір з 8 найкращих команд, який прийме Німеччина.

Нагадаємо, у першому двобої за путівку у чвертьфіналу турніру Шахтар на виїзді здолав Вольфсбург (2:1).

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