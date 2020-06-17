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Шахтар отримав можливість дозаявити трьох гравців на найближчі матчі Ліги Європи

20:07 - Читать на русском
Шахтар отримав можливість дозаявити трьох гравців на найближчі матчі Ліги Європи
Фото ФК Шахтар

УЄФА вніс зміни до регламенту перед дограванням нинішнього сезону Ліги Європи.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

Команди, які продовжують змагатись за трофей Ліги Європи, матимуть змогу дозаявити трьох гравців на ключові матчі турніру, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, УЄФА прийняла рішення дограти нинішній сезон ЛЄ. Матчі 1/8 фіналу, які залишились, будуть зіграні 5-6 серпня, після чого розпочнеться турнір з 8 найкращих команд, який прийме Німеччина.

Нагадаємо, у першому двобої за путівку у чвертьфіналу турніру Шахтар на виїзді здолав Вольфсбург (2:1).

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи УЄФА Вольфсбург - Шахтар
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