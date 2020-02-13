Шахтар отримав ліцензію на запуск клубного телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала Шахтарю ліцензію на кабельне мовлення клубного телеканалу.

Телеканал FCSD стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, повідомив представник Шахтаря у коментарі Детектор Медіа.

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Канал мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі Шахтаря, зокрема й архівні (клуб має відеоархів за 20 років), до- та післяматчеву аналітику, інтерв’ю з гравцями, репортажі про життя футбольної команди.

Канал Шахтаря не входить до "Медіа Групи Україна", яка має три власні футбольні канали, та є окремим проєктом, хоча й має з медіагрупою спільного власника – Ріната Ахметова. Дистрибуцією та монетизацією клубного каналу займатиметься комерційний відділ ФК Шахтар.

FCSD планує мовити в мережах кабельних операторів, IPTV та OTT-провайдерів. Сигнал до них доставлятиме по IP, уже має угоду з компанією Cosmonova. Також канал буде поширювати свій контент на офіційному сайті "гірників".

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