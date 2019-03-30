Шахтар отримав компенсацію за Зінченка, – юрист

Спортивний Юрист Михайло Прокопець прокоментував ситуацію з відходом хавбека Олександра Зінченка з Шахтаря.

"Олександр виїхав з України з батьками. Він говорив, що був неповнолітній і не міг сам залишатися в Україні. Коли ФІФА розглядала цю справу, то не вважала це поважною причиною для розірвання договору. Справа в тому, що Шахтар до того моменту вже поїхав із зони бойових дій, футболістам нічого не загрожувало. Було визнано, що він порушив договір з Шахтарем.

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Після цього Уфа виплатила понад 200 тисяч євро – це спеціальна компенсація, передбачена ФІФА для випадків, коли переходить вихованець молодший 23 років. Вона зазвичай включена в трансферну вартість. Але оскільки він просто розірвав контракт і перейшов, це була компенсація, яку заплатила Уфа.

До того моменту Зінченко вже перейшов у Ман Сіті. Шахтар говорив: "Дивіться, він перейшов за мільйони в Сіті, значить, ви повинні більше нам заплатити. Це був один з найперспективніших гравців в нашій школі, він був капітаном, нам надходили пропозиції про його перехід". Загалом, вони намагалися довести, що його ціна в момент розриву контракту сильно перевищувала суму компенсації за підготовку. На це ФІФА їм відповіла: якщо ви платите супердорогому футболісту зарплату в 300 євро, будьте готові, що і компенсацію отримаєте, виходячи з цієї суми.

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Коли від вас вимагають кілька мільйонів євро додаткової компенсації, заплатити 10 тисяч (публічно оголошували про 8 тисяч, мова про гроші на додаток до сплачених 200 тисяч – прим. Футбол 24) означає, що ви виграли цю справу. Це контрольований програш. Ми відразу сказали клієнтові, що, швидше за все, заплатимо таку-то суму, запитали: вас влаштовує? Ті відповіли: нас влаштовує", – цитує Прокопця sports.ru.