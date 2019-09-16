Шахтар отримав кілька порад від Шевчука перед матчем Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Колишній захисник "гірників" В'ячеслав Шевчук поділився методами боротьби проти грізного чемпіона Англії.

"Шахтар повинен показувати свій футбол у матчі проти Манчестер Сіті. Повинен бути високий пресинг. Вони такі ж гравці, як і гравці Шахтаря.

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Подивіться, останній матч між Норвічем і Манчестер Сіті. Років шість тому чемпіонат Шотландії за стилем гри підбирався до Англії. У Шотландії залишився лонгбол: 30 метрів – коротка передача, 60 – довга. А в Англії почали грати в короткий і середній пас.

Той же Норвіч, який обіграв Манчестер Сіті з рахунком 3:2. Чому? Тому що є інвестори, акціонери, які не хочуть бачити цей страждальницький футбол, вони хочуть бачити видовище, шоу. Тому Шахтар теж повинен виходити й показувати свою гру, свою структуру гри", – підсумував Шевчук в ефірі програми Великий Футбол.

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Нагадаємо, матч між Шахтарем та Манчестер Сіті у першому турі ЛЧ відбудеться 18 вересня в Харкові, на ОСК Металіст.