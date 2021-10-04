Шахтар отримав довгі вихідні після Класичного
18:21 - Читать на русском
Пауза на міжнародні матчі дозволить незадіяним у збірних гравцям донецького Шахтаря довше відпочити після 10-го туру Прем'єр-ліги.
"Гірники" отримали п'ять вихідних, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Підопічні Роберто Де Дзербі зберуться знову в суботу, 9 жовтня. Тренування відбудеться на базі донеччан у Святошині. Шахтар проведе ранкове заняття.
До слова, наступний офіційний поєдинок "помаранчево-чорні" проведуть 15 жовтня. У рамках УПЛ вони зустрінуться із луганською Зорею.
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