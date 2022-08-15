Благодійний матч

Шахтар – Аль-Фатех – 1:3

Голи: Мудрик, 29 – Куева, 38 (пен), Аль-Харбі, 80, Валера, 80+2

Склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький

Це вже другий матч Шахтаря за день проти цього суперника. У ранковому спарингу "гірники" розгромили Аль-Фатех. Команди грали 2 тайми по 40 хвилин. На вечірній матч Ігор Йовічевіч виставив основний склад – повністю аналогічний тому, який переміг Домжале. Помітно, що донеччани награють одинадцятку під УПЛ.

Шахтар знову розгромив суперника на зборах – зв'язка чемпіона світу і "загубленого" форварда, гольове повернення Траоре

Якщо з Домжале цей склад показав непогану взаємодію та хорошу якість футболу, то сьогодні все було значно гірше. Шахтарю не вдавалося будувати атаки через короткий пас – молоді футболісти дуже багато помилялися. Пресинг також не працював. Замість відборів на чужій половині "гірники" отримували розриви між лініями та швидкі атаки на власні ворота.

Часто провалювалася опорна зона, де грав по суті один Степаненко. Бондаренко та Судаков більше думали про атаку. Враження від Георгія неоднозначні: слабка гра без м'яча, хороша гра з м'ячем. Він опускався в глибину, допомагав Матвієнку з початком атак, підключав по флангу Михайліченка, створював зони для Мудрика.

Саме ці персонажі намагалися загострювати – лівий фланг працював в рази активніше за правий. Щоправда, моментів у чемпіонів України майже не було. Єдину реальну нагоду вдалося реалізувати. Степаненко віддав вертикальну передачу, Тотовицький дав у розріз на Мудрика, а Михайло майстерно обіграв голкіпера та забив.

Оборона також підводила. Ігор Йовічевіч довіряє Козіку, ставлячи його в основу перед Бондарем і Кривцовим. Однак сьогодні молодий центрбек програв багато боротьби. Аль-Фатех раз по раз проривався через його зону. Перед перервою Шахтар пропустив. Михайліченко не встиг накрити суперника та порушив правила у штрафному. Куева реалізував пенальті.

Виплила серйозна проблема з захистом на стандартах. Аль-Фатех подав кілька кутових поспіль, і тільки майстерність Трубіна врятувала Шахтар від пропущеного. Анатолій витягував м'яч з-під поперечини, подекуди допомагав каркас. Козік дозволив пробити, потім Степаненко програв повітря. Йовічевічу потрібно ретельніше відпрацювати цей елемент.

А на останніх хвилинах команду підвів герой матчу. Оборона знову програла другий поверх під час кутового, а Трубін не зорієнтувався на лінії та незграбно пропустив поміж ніг. Через кілька хвилин Шахтар пропустив і третій на контратаці. У підсумку – поразка 1:3. Заслужене покарання за жах в захисті.

Шахтар розгромно програв Ромі на повному Стадіо Олімпіко – атмосфера рівня ЛЧ, один промінь в сирій команді Йовічевіча