Після повномасштабного нападу військ Путіна на територію України понад 2 млн жителів нашої держави були змушені стати біженцями. Люди їдуть подалі від бойових дій та навіть покидають територію країни. Для тих, хто залишається в Україні, але не має даху над головою, Шахтар організовує тимчасовий притулок на Арені Львів.

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Про це у коментарі The Athletic розповів директор з комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов: "Ми намагаємось бути корисними та організувати притулок у Львові, де є цей великий стадіон, який використовувався на Євро-2012. Раніше ми грали тут у Лізі чемпіонів. У співпраці з місцевою владою ми організували притулок на 2-3 тисячі осіб. Якщо інші клуби захочуть взяти участь або надіслати речі, то ковдри, матраци, ліжка, подушки були б дуже корисними.

Бенфіка відправляє п'ять вантажівок загалом: їжа, ліки та одяг. Наші співробітники волонтерять на стадіоні. Варшавська Легія також запропонувала, щоб їхній власний стадіон служив центром, де можна було б збирати допомогу від інших клубів, що відправляють її, перш ніж вона буде доставлена ​​до Львова".

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